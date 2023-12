“Basta | lasciamo la serie” Tristezza a Don Matteo 14 | due addii ufficiali Chi li rimpiazza

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Colpo di scena a Don14: è praticamente ufficiale un doppio addio. Se n’era parlato anche alcuni mesi fa, ma adesso abbiamo la certezza ufficiale perché è stato uno dei due a confermare la notizia. I telespettatori l’hanno saputo nella giornata del 14 dicembre e ovviamente il dispiacere è enorme. Bisognerà nuovamente elaborare altre uscite, dopo quella clamorosa di Terence Hill. Dunque, a Don14 Raoul Bova non avrà più con sé due attori di grande calibro. Questo doppio addio peserà moltissimo per il pubblico, ma coloro che sono stati scelti per sostituire i due personaggi faranno certamente del loro meglio per evitare di avere ripercussioni negativi sugli ascolti televisivi. Ma vediamo insieme cosa è emerso in queste ore. Leggi anche: “Oddio, ma si sposa!?”. Don14, colpo di scena: la foto fa sognare il ...