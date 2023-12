Basket | ufficializzati gli allenatori delle nazionali giovani nel 2024

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Consiglio Federale della FIP ha ufficializzato i nomi dei commissari tecnicili azzurre nel. Sarà una stagione davvero ricchissima di eventi per le nostre Under, che saranno impegnate tra maschile e femminile in sei Campionati Europei e in due Mondiali. Ad aprire l’estate azzurra sarà proprio la rassegna iridata dell’Under 17 maschile di coach Giuseppe Mangone, che giocherà in Turchia. Le ragazze di coach Giovanni Lucchesi, invece, voleranno in Messico sempre per il Mondiale Under 17 femminile. Gli appuntamenti importanti sono anche quellidue Under 20. Gli azzurri di Paolo Galbiati giocheranno dal 12 al 21 luglio l’Europeo in Polonia, mentre le azzurre di Giuseppe Piazza saranno di scena la settimana prima in Lituania....