Basket | Draymond Green sospeso a tempo indeterminato dalla NBA!

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Non una novità e si pagano le conseguenze., giocatore dei Golden State Warriors in NBA, è stato protagonista di un episodio che di edificante ha poco nell’ultima sfida contro i Phoenix Suns. Il riferimento è al colpo in faccia rifilato a Jusuf Nurkic durante un normale contatto di gioco a inizio del 3° quarto. E’ così arrivata perla terza espulsione in stagione. Probabilmente consapevole di averla fatta grossa, il giocatore dei Warriors aveva cercato di rimediare in conferenza stampa con una sorta di pentimento: “Sapete che non sono tipo da chiedere scusa per ciò che fa, ma in questo caso voglio chiedere scusa a Jusuf (Nurkic ndr.) perché non era mia intenzione colpirlo in faccia“, le sue parole. Il cestista di Golden State aveva già scontato cinque giornate di squalifica dopo la rissa con Rudy Gobert, ...