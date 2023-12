Barriera | di notte | con un kit per rubare auto | denunciati 3 pregiudicati catanesi

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 Durante il potenziamento dei servizi di prevenzione disposti nell’Operazione “Natale Sereno”, volti anche a contrastare la commissione dei reati predatori, dei ladri di macchine in azione, questa volta in via Passo Gravina, sono stati fermati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, che hanno deferito in stato di libertà, per “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso” 3di 24, 30 e 43 anni. In particolare nella nottata, alle ore 4:00 circa, una “gazzella” dell’Arma, impegnata nella sua attività di pattugliamento del territorio, stava percorrendo la via Passo Gravina, nel quartiere “”, quando l’equipaggio ha scorto, in una traversa, una Fiat Panda in sosta con il motore acceso, affiancata ad altre...