Barilla | pasta in menu astronauti in missione testerà tenuta al dente senza gravità

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – E’ proprio vero: ‘dove c’èc’è casa’, anche nella Stazione Spaziale Internazionale (Iss-International space station). La, che da sempre ricorda agli italiani il calore di casa ovunque nel mondo, infatti, conquisterà anche lo spazio, per la prova d’assaggio più estrema di sempre. Ci saranno circa 3 kg di fusillinella capsula spaziale che, il prossimo gennaio 2024, porterà in orbita – per circa due settimane – a bordo della Iss l’equipaggio dellaAx-3, con a bordo il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei. L’iniziativa è nata dalla collaborazione trae il ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’Aeronautica Militare e Axiom Space per sostenere la candidatura della cucina italiana ...