Barbara d’Urso ritorna in tv nel pomeriggio? “Il programma pensato per lei”

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Mancano davvero pochi giorni alla fine del contratto che legaa Mediaset. Dal primo gennaio 2024 la conduttrice sarà libera di andare dove vuole e di valutare le proposte che le sono arrivate in questi mesi. Secondo i rumor circolati nelle scorse settimane, Carmelita come prima cosa potrebbe far visita alla collega e amica Mara Venier a Domenica In. E in merito a queste voci, la conduttrice Rai ha detto di aver già invitato la collega: “Ho chiesto se le va di venire. Però il suo contratto scade a fine anno, quindi è probabile che venga. Spero che accetti il mio invito. Devo dire che mi piacerebbe molto ospitarla“. Un invito aè arrivato anche da parte di Francesca Fagnani, che la ospiterebbe molto volentieri nella nuova edizione di Belve in partenza ad inizio 2024: “Se la vedrete in una ...