AV Medioetruria | il sindaco Ghinelli esprime favore per la presa di posizione delle categorie economiche sulla scelta di Creti

Leggi su lortica

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sollecita una valutazione attenta dei criteri e un coinvolgimento congiunto di politica, economia e società civile per correggere un presunto errore evidente a tutti. “Leggo conladicirca la necessità di una rivalutazione delladiriguardo la localizzazione della stazione AV, che mi auguro sia solo una prima ipotesiquale poter intervenire alla luce dei criteri che al momento sono ancora ignoti. Curiosa la mancanza tra ledella firma di Confindustria. È di chiara evidenza che una sede non valga l’altra e che solo la soluzione di Rigutino garantisca a questa infrastruttura di essere un contributo per tutta ...