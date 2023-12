Autorità di Bacino Distrettuale di Appenino Meridionale all’opera

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023)didell’Appennino. Strumenti istituzionali, tecnico scientifici, gestionali e progetti specifici a supporto di una politica ambientale Napoli, 13 dicembre 2023 – Venerdì 15 dicembre alle ore 10:30, presso l’hotel SanFrancesco al Monte, in corso Vittorio Emanuele a Napoli, sarà presentato il progettoinnovativo per la protezione e sorveglianza deldi alimentazione delle sorgenti diCassano Irpino, in provincia di Avellino. Attraverso un approccio multidisciplinare, il progetto PON “Legalità” 2014-2020, perla Sicurezza Idrica – Sicurezza Sociale, finanziato dal Ministero dell’Interno, haprogettato e realizzato una rete di monitoraggio integrata, al fine di valutare lo stato dellarisorsa acqua e suolo, potenzialmente minacciata da pericoli naturali ed ...