Aurora Ramazzotti e Goffredo | la famiglia si allarga | chi è nato

Leggi su tvzap

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Personaggi tv. .Cerza si sono conosciuti nel 2017, grazie a un’amica in comune. Per lei non è stato un colpo di fulmine, ma un amore che è cresciuto con il tempo, fino a diventare tanto forte da immaginare un futuro e una convivenza insieme. Dopo aver preso una casa insieme a Milano, i due hanno deciso dire laprima adottando due amici pelosetti e poi con la nascita del loro primogenito Cesare Augusto. Il bimbo ha riempito la loro vita di amore e gioia. In queste ore, però, è giunta una nuova notizia: lasi èta di nuovo. Scopriamo insieme chi ha fatto il suo ingresso nella/Cerza.Leggi anche:, il ...