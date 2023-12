Attento Sinner | Djokovic sputa fuoco | bufera di fine anno

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 14 dicembre 2023)su tutte le furie: ecco cosa è successo e perché il campione serbo, numero 1 al mondo, è così arrabbiato. Potrebbe andare meglio di così? Probabilmente no. Proprio quando credevamo che Jannikavesse apposto il suo sigillo sull’ultimo traguardo della stagione, vale a dire la Coppa Davis, ecco che sono arrivati, in rapidissima successione, molti altri riconoscimenti piuttosto prestigiosi.(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’altoatesino, tanto per cominciare, è stato eletto, nell’ambito degli Atp Awards, tennista più amato dai tifosi nel 2023. Un traguardo meritatissimo, ma non unico nel suo genere. Perché se è vero che dietro un grande campione si nascondono tanta forza di volontà e moltissimi sacrifici, è altrettanto vero cheha un segreto. Anzi, ...