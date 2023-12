Atreju | si parte | la diretta della prima giornata VIDEO

Inizia oggi Atreju, la festa di partito diventa una prova di forza di Meloni agli alleati e agli avversari

Che sia tornato l'orgoglio italiano, come è scritto nel titolo dell'evento, è fatto opinabile. Che ci sia tutto l'orgoglio di Giorgia Meloni , nell' edizione dicheoggi , è invece evidente. La festa di partito diventa una prova di forza della premier, con gli ultimi inviti confermati ieri: due leader europei, Rishi Sunak ed Edi Rama , che ...

La sinistra che rosica per Musk

La kermesse di Atreju non è ancora iniziata ... Il plurimiliardario non ha ideologie né partiti ma, con tutte le sue contraddizioni, è un'icona futurista per chiunque creda in quella galassia di ...