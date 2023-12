Atreju | la festa di Fratelli d’Italia tra imbarazzi e grasse risate su Mes e legge di Bilancio Il videoracconto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È partita l’edizione 2023 di, ladei giovani di, a Castel Sant’Angelo. Villaggio di natale sontuoso: due sale per i dibattiti, mercatino di Natale, pista di pattinaggio sul giaccio. Molti i deputati accorsi, dopo il termine dell’auto-ostruzionismo fatto dalla maggioranza alla Camera, per evitare che si arrivasse a discutere e votare sul Mes nella giornata di oggi. L’imbarazzo è tanto, al punto che il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, riesce persino a negare che il Mes fosse calendizzato per la giornata di oggi a Montecitorio. Giovanni Donzelli si rifugia in una improbabile dichiarazione al limite del paradossale, per giustificare quanto accaduto alla Camera dei deputati, al termine della quale ride anche lui, insieme ai cronisti. L’intento era quello di arrivare ...