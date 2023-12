Atreju | il “Secolo” intervista Arianna Meloni | «E’ un nuovo inizio | ma non siamo cambiati dal ’98»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La prima giornata di “-Bentornato orgoglio italiano”, la quattro giorni di Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo che si chiuderà domenica con l’intervento di Giorgia, è partita sotto i migliori auspici. Un sole primaverile illumina il grande villaggio nel cuore di Roma intitolato all’eroe bambino della Storia Infinita, le luci delle decorazioni natalizie fanno il resto dopo il tramonto. Politica e non solo alla festa che ha ospitato la prima full immersion di dibattiti con ministri, governatori, depurati di primo piano. Denso come ogni anno il calendario di appuntamenti. Passione civile, entusiasmo degli under trenta e rispetto per gli avversari. Anche se i militanti doc non hanno resistito alla tentazione di immortalare Elly Schlein in una sagoma di cartone dopo il gran rifiuto del Nazareno. Perché, fin dalla ...