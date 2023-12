Atletico-Lazio | Luis Alberto | “Troppe occasioni sprecate”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Non so cosa sia successo, abbiamo preso gol presto. Abbiamo cominciato a giocare, avuto 2-3ma non abbiamo fatto gol. È quello che sta mancando. Poi è arrivato il secondo e la partita si è chiusa. Arriviamo in area ma manca trovare la porta. Ci sono”. Lo ha detto il centrocampista delladopo la sconfitta contro l’Madrid in Champions League. “Chi sarebbe meglio prendere agli ottavi? Sappiamo che la Champions è difficile – ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport – tutte le prime qualificate sono forti. Conosco l’alleatore della Real Sociedad, gioca molto molto bene, se pensiamo che sia la più facile da prendere, sbagliamo”, ha concluso. SportFace.