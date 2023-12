Atalanta | in Polonia spazio alle seconde linee… e De Ketelaere | tandem con Muriel

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dare un significato ad una trasferta che motivazioni di classifica, di fatto, non ne ha più: l’già prima aritmeticamente nel girone di Europa League dopo l’1-1 in casa con lo Sporting e di scena inper sfidare, giovedì (14 dicembre)ore 21 il Rakow Czestochowa. E lo fa puntando sulinee e giovani. Gian Piero Gasperini alla vigilia è stato categorico: non si parli di esperimenti. Eppure è arduo pensare che la squadra che scenderà in campo non sia almeno per un minimo, per l’appunto, sperimentale: in difesa avrà sicuramenteun giocatore dell’under 23, con Del Lungo e Ceresoli tra più quotati. Con ogni probabilità ci sarà l’esordio di Bonfanti dal primo minuto, più l’impiego di Hans Hateboer in ruolo nuovo, braccetto destro. Di fatto anche il centrocampo sarà inedito, ...