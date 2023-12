Aston Martin, Aramco diventa sponsor principale e 'title'

Prima variazione nell'elenco delle squadre iscritte al mondiale di Formula 1 2024, la nuova denominazione assunta da. Aramco, già partner del team, diventa title sponsor, sostituendo Cognizant. L'accordo coprirà i prossimi 5 campionati, nei quali la squadra sarà iscritta comeAramco ...

Aston Martin, Aramco diventa sponsor principale e "title" Autosprint.it

Ufficiale, addio Cognizant: dal 2024 Aramco sarà title sponsor Aston Martin FormulaPassion.it

Aston Martin ha fiducia in Drugovich: "Fa un lavoro eccellente".

Felipe Drugovich dovrà aspettare almeno un altro anno per realizzare il suo sogno: essere un pilota regolare in Formula 1. Il brasiliano tornerà come collaudatore e pilota di riserva della Aston Marti ...

Aramco title sponsor Aston Martin dal 2024

La Aston Martin avrà Aramco nel 2024 in qualità di title sponsor, la compagnia petrolifera Saudita subentra a Cognizant ...