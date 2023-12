Ascolti TV | Mercoledì 13 dicembre 2023 Io Canto 19 9% | Rai1 13 2% Cresce Chi l’ha Visto 12% Mauro 5 3% batte Giordano 4 8% | Noi Siamo Leggenda si ferma al 4 3%

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Gerry Scotti Nella serata di ieri,13, sula prima tv di Bla Bla Baby ha conquistato 2.254.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale5 – dalle 21.40 alle 0.47 – IoGeneration ha incollato davanti al video 2.711.000 spettatori con uno share del 19.9% (Highlights: .000 – %). Su Rai2 il quinto appuntamento con Noiraduna 664.000 spettatori con il 4.3% (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Italia1 il film Next appassiona 901.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3, dopo una presentazione (.000 – %), Chi? segna 1.910.000 spettatori pari al 12%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 654.000 spettatori (4.8%). Su La7 – dalle 21.30 alle 23.19 ...

