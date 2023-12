Ascolti tv ieri | Io Canto trionfa Sciarelli | De Filippi | Balivo | top e flop

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Glitv dimercoledì 13 dicembre 2023 hanno registrato per il film Bla Bla Baby su Rai1 un netto di 2.254.000 spettatori,13.1 % di share. Male la quinta puntata di Noi Siamo Leggenda su Rai2 vista da 640.000 spettatori, 3.5% di share e 689.000, 5.2%. Ottimo Chi l'ha Visto? su Rai3: 1.910.000 spettatori, 12% di share, mentre IoGeneration su Canale 5 (QUI classifica ed eliminati) ha conquistato 2.711.000 spettatori, 19.8% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rete 4 Fuori dal Coro 654.000, 4.8% Italia 1 film Next 901.000, 5.1% La7 La Caduta - Cronache della Fine del Fascismo 927.000, 5.3% Tv8 film Un Natale per Due 439.000, 2.5% NOVE Giuseppe Giacobazzi in Io Ci Sarò 379.000, 2.5%.tvaccess prime time ...