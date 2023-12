Arriva la svolta di Natale Giuliacci | cosa ci aspetta durante le feste

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) In questi giorni stiamo assaporando tendenze meteo non perfettamente in linea col periodo dell'anno. Secondo le informazioni disponibili al sito meteo.it, dopo una brevissima parentesi fredda tra venerdì 15 e sabato 16 dicembre, infatti, a partire da domenica 17 le temperature tenderanno a salire grazie agli effetti dell'alta pressione che occuperà con prepotenza il Mediterraneo occidentale e l'Italia. Ma tutto questo avrà vita breve. Il sito del colonnello, infatti, rivela che tra il 23 e il 28 dicembre ci sarà una fase nuova e piuttosto instabile che ci accompagneràledicon piogge e nevicate su molte regioni d'Italia. Per il momento le proiezioni non parlano di correnti d'aria fredda. Per questo la neve cadrà soltanto nelle zone di montagna. Ma ...