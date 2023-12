Arrestati quattro membri di Hamas | tre in Germania e uno in Olanda Pianificavano atti terroristici in Europa

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La Procura generale federale tedesca Gba conferma in un comunicato l’arresto dipresuntidi, tre ine uno dei Paesi Bassi . Gli uomini sono sospettati di appartenenza a un’organizzazione terroristica e di aver cercato un deposito di armi creato in passato da. Le armi dovevano quindi essere portate a Berlino e tenute pronte in vista di «potenziali attacchi...