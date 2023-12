“Armistizio” | il romanzo di esordio di Elena Mazzocchi

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il” diè un racconto sulla crescita e l’evoluzione emotiva di Carlo, un ragazzo di diciassette anni che frequenta il penultimo anno del liceo. Tutto si svolge a Roma, una città dal fascino senza tempo. La narrazione abbraccia la Capitale, dalle sue famose vie del centro alle periferie più oscure, che sembra osservare imperturbabile il duello che i protagonisti del libro diingaggiano con il proprio destino. “L’amicizia che legava Elia e Carlo era piuttosto recente, ma era andata crescendo di giorno in giorno. Compagni di classe, nei primi anni del liceo si erano solo sfiorati, coltivando come uomini di un’altra epoca un rispetto reciproco a distanza: giri diversi non avevano dato loro l’opportunità di conoscersi davvero, ma entrambi ...