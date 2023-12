Ariano Irpino | non rispondeva più al telefono | anziana trovata morta in casa

Fede e devozione nelle aree interne in onore di Santa Lucia: ecco Ariano

. Un fuoco acceso, fede e devozione nelle aree interne in onore di Santa Lucia, protettrice della vista e dei ciechi. Celebrazione particolarmente sentita in contrada Orneta nella chiesa ...

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda alle ore 19:20 di ieri 13 dicembre, è intervenuta ad Ariano Irpino in contrada Torano per un soccorso ad una anziana donna che non ri ...

ARIANO IRPINO – Nessuna notizia da diverso tempo. Nessun familiare con lei. La paura di un tragico epilogo, purtroppo rivelatosi realtà. Una donna di 84 anni è stata trovata senza vita all’interno del ...