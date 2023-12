Arezzo | approvato il progetto della stazione di posta nella Ex caserma Piave

Leggi su lortica

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nuova vita per l’exLa giunta approva ilesecutivodiTanti e Casi: “Un intervento di ristrutturazione strategico per una città coesa e solidale” La giunta hailesecutivo relativo alla realizzazione di unadidal recupero e ristrutturazione dei due piani dell’edificioex, immobile storico del centro città allocato tra via Garibaldi e via Ghibellina. Un intervento importante, sia dal punto di vistariqualificazione e rifunzionalizzazione del fabbricato, che dal punto di vista sociale, frutto di un lungo lavoro di studio e collaborazione tra ...