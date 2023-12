Apple Self Service Repair introduce nuovo strumento diagnostico

introduce in Self Service Repair nuovi strumenti diagnostici per la manutenzione dei dispositivi edla copertura ad iPhone 15 Series. In una mossa strategica che consolida la sua ...

Apple estende l'autoriparazione ad iPhone 15 e ad altri Mac. Presto in Europa anche il software di diagnostica DDay.it

Apple estende il servizio Self Service Repair con nuova procedura diagnostica macitynet.it

Apple estende il programma Self Service Repair a nuovi dispositivi

Apple ha annunciato di aver ampliato il suo programma di riparazione self-service per coprire la linea iPhone 15 e non solo.

Apple estende il servizio Self Service Repair con nuova procedura diagnostica

Apple ha annunciato una estensione del servizio Self Service Repair e un nuovo strumento di diagnostica che promette maggiore trasparenza e autonomia nella risoluzione dei problemi. Il Self Service Re ...