Anticipazioni Amici 23 | puntata del 17 dicembre | ospiti | sfide | classifiche | eliminazioni

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Domenica 172023 andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14, una nuovadi23. Sarà un appuntamento imperdibile per tutti i fan degli allievi del talent. Ci saranno ospite, gare,e magari anche qualche eliminazione. Se però non riuscite a resistere fino a domenica e siete troppo curiosità di sapere che cosa succederà, possiamo darvi tutte le. Lain questione, infatti, è stata registrata proprio oggi, giovedì 14… Scopriamo cos’è accaduto e cosa vedremo presto in onda.23,172023: gliCome ognidomenicale di23 che si ...