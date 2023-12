Anticipazioni Amici 23 del 14 12 23 | l’esito della sfida di Lil Jolie | entra un nuovo alunno

Leggi su isaechia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sono appena terminate le registrazioni di una nuova puntata di, il fortunato e amatissimo talent show di Maria De Filippi. Cosa vedremo domenica 17 dicembre? Chi vincerà lae quale allievo sarà invece a rischio? Andiamo a vedere lefornite come di consueto dall’account Twitter di Gossip e Tv: Lilha vinto laMalia,di Rudy Zerbi. Ecco qualche altro spoiler in merito alla prossima puntata di: Giovannino ospite in studio con Sabrina Ferilli in collegamento. Prova Oreo vinta da Gaia. Martina canta I’m nothing. Alessandra Celentano sceglie Lucia per fare la coreografia di Dustin e riceve 7 dalla maestra. L'articolo proviene da Isa e Chia.