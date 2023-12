Anticiclone Anomalo in Rimonta | Weekend con Freddo Residuo e Possibilità di Neve a Quote Basse

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma - Nel prossimo fine settimana, un insolitosta guadagnando terreno, portando ancorasu alcune regioni italiane con ladi. Il transito di un affondo perturbato, tra giovedì e venerdì, attraverserà l'Italia, dando il via a una gradualedi un robustoche si espanderà dall'Europa occidentale. Tuttavia, la stabilizzazione del tempo avverrà in modo graduale su tutto il territorio italiano. Fino a sabato, il vorticegenerato dall'irruzione di aria fredda dalle alte latitudini europee manterrà la sua influenza tra i Balcani e lo Ionio, influenzando il tempo nelle regioni adriatiche centro-meridionali e in parte del Sud. Ci si aspetta ...