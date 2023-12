Anibaldi | l’incredibile previsione di Beatrice | ‘Si fidanzeranno’

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni GF 2023fidanzati: la surrealediLuzzi sui due concorrenti del reality show condotto da Signorini SPOILER GF 2023,NUOVA COPPIA: IL PARERE DILUZZI- Manca pochissimo alla nuova puntata del GF. Nella notte del 13 dicembre 2023,Luzzi ha avuto una nuova discussione con Garibaldi e ha affermato che prima o poi Giuseppe e Anita si metteranno insieme. Scopriamo insieme come ha reagito la Olivieri, stizzita dall’ennesimo confronto fra la concorrente ...