Angelica e Ciro inviano un aereo senza senso al Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 dicembre 2023)Baraldi ePetrone hanno deciso di unire le forze e finanziare unche è volato questa mattina sopra la Casa del. Generalmente chi manda unsopra la Casa del gieffe lo fa per inviare un messaggio a qualche concorrente che sia di supporto, di amore, di critica o di saluto. Questa volta però i due ex gieffini hanno mandato un messaggio generico che parla di amore vero e dei Perletti, ovvero della coppia composta da Perla e Mirko. “L’amore vero è immortale” – si legge sullo striscione – “Angi &+ Perletti“. bo ???&?&!% non ha il minimoquesta cosa pic.twitter.com/K9FtRbMN1Q — BagnoTrash (@bagnotrash) December 14, 2023 pensando ache tra penale e questo ...