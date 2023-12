André Braugher | svelata la causa della morte della star di Brooklyn Nine-Nine

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L'attoreè morto nella giornata di lunedì a soli 61 anni e un portavoce vicino alla famiglia ha ora svelato ladel decesso.di serie come, è morto nella giornata di lunedì a soli 61 anni e ora è stataladel decesso. L'attore, come confermato da un portavocefamiglia, ha perso la vita adi un cancro ai polmoni, che gli era stato diagnosticato alcuni mesi fa. Una carriera ricca di successi L'attore Andreera famoso per aver interpretato il detective Frank Pembleton in Homicide: Life On The Street di David ...