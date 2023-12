Ammissione molto privata di Vittorio spiazza i gieffini

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ieri sera al Grande Fratello Greta Rossetti è tornata a provocareMenozzi e gli ha chiesto un bacio, uno vero. Il gieffino si è tirato indietro lasciando perplessa la nuova arrivata e anche Monia La Ferrera e Marco Maddaloni. Ma are iè stata un’che il modello ha fatto poco dopo. L’diMenozzi e la reazione dei coinquilini. Dopo il due di picche ricevuto dal coinquilino, Greta gli ha chiesto: “Ma se Mirko non ci fosse stato e io non fossi mai stata con lui mi avresti baciata?”in maniera un po’ incerta ha risposto: “Oddio, ma io in realtà non sono fatto così. Io non sono un tipo che la prima volta che esce con una donna… Ieri ho detto che bacerei Monia? No vabbè, ma tipo se l’avessi conosciuta fuori e ...