AltraBenevento | “I clan un problema ma la corruzione è il vero cancro | condiziona democrazia ed economia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Gabriele Corona, movimento “Altra Benevento è possibile“. Il comunicato – Il 12 dicembre l’associazione Libera, l’Azione Cattolica e il Comitato Don Peppe Diana hanno organizzato nella Parrocchia Addolorata del rione Libertà un interessante incontro con autorità, studenti, insegnati e cittadini per ribadire la necessità di un fronte comune per la lotta alle Mafie, attive anche nel Sannio. Si è parlato, ovviamente, anche di alcuni recenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la presenza attiva e pericolosa delPagnozzi in valle Caudina con traffico di droga, estorsioni e riciclaggio di denaro sporco ma dalle indagini finora note non emergono connivenze con amministratori pubblici e politici. Eppure, come ci insegnano gli studiosi della materia, i gruppi criminali hanno ...