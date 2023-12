Altamura | inaugurati nuovi pullman Stamattina

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, ha presenziato adalla cerimonia di inaugurazione dei treautobus urbani finanziati con l’Avviso pubblico regionale “SMART GO CITY – seconda edizione” a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2021. Per l’acquisto dei tre autobus Euro 6, dotati dei più moderni sistemi di sicurezza e di controllo e per la diffusione di informazioni a bordo, accessibili per un’utenza a ridotta capacità sensoriale e motoria, anche non deambulanti, il Comune diha beneficiato di circa un milione di euro. Erano presenti il sindaco diVitantonio Petronella, l’assessore comunale ai Rapporti con Enti, Regione e Città Metropolitana, Tommaso Lorusso, Gerardo Marino in ...