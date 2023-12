Allerta Truffa | Mamma | il Cellulare è Rotto | ma è una Truffa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Chieti - Una nuovasta circolando attraverso le applicazioni di messaggistica dei cellulari, come Whatsapp, prendendo di mira le vittime con un messaggio emotivamente coinvolgente: ", il." Dietro questa apparente emergenza si cela un elaborato stratagemma atto a estorcere denaro alle ignare vittime, con già tre casi registrati nel giro di un mese e mezzo. Il modus operandi inizia con un messaggio che informa la vittima di aver cambiato numero a causa di un problema al, spesso descritto come caduto in acqua o danneggiato. Successivamente, si stabilisce un contatto tramite il nuovo numero fornito attraverso un link. Iltore si spaccia per il figlio o il nipote della vittima, cercando di instaurare un rapporto ...