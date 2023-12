Allegri “Genoa grosso scoglio | restiamo piedi per terra”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Bisogna essere coscienti che partita andremo ad affrontare. Ilin casa ha dei numeri importanti, è una squadra molto aggressiva, che gioca un buon calcio, e troveremo tre ragazzi cresciuti nella Juve come Dragusin, De Winter e Vogliacco. Bisogna fare una partita completamente diversa dalle ultime tre”. Massimilianomette in chiaro alla vigilia le insidie che nasconde la trasferta di Marassi. Battendo il Grifone, però, i bianconeri potrebbero tornare in testa alla classifica in attesa di Lazio-Inter. “All'inizio dell'estate era difficile immaginare una classifica del genere ma la Juve è partita conoscendo i propri limiti, abbiamo lavorato molto sul costruire una squadra e lo siamo diventati ma non basta ancora – continua – Mancano 4 partite alla fine del girone d'andata, bisogna restareper ...