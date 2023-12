Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La scorsa primavera mi venne commissionata una lezione sul vino da tenere agli allievi dell’ultimo anno dell’istituto alberghiero di Bardolino, intitolato al gastronomo romano Luigi Carnacina. Sollecitata dalle domande degli studenti, la conversazione volse sul tema dell’invecchiamento e in particolare su quali siano le caratteristiche che meglio aiutano i vini a reggere lo scorrere del tempo. Per sostenere la mia opinione, ossia che assai più della concentrazione fruttata è premiante la sapidità, feci ricorso a una forzatura retorica, in quanto tale infondata dal lato scientifico, ma forse meglio comprensibile per chi non abbia profonda conoscenza della materia. Domandai quale durata potesse avere un frutto molto maturo. La risposta fu che i frutti assai maturi marciscono rapidamente. Chiesi allora quale durata avesse il sale. Sostennero che il sale è eterno, o quasi. Non fu ...