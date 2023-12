Allarme mutui | 200mila famiglie non riescono a pagare le rate E la responsabile è la Bce

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’ossessivo rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce, oltre a mandare in frantumi il Pil, ha reso insostenibili isottoscritti dalleitaliane per acquistare casa. Il costo medio dei finanziamenti bancari a ottobre si è attestato al 4,72%, calcola Bankitalia prendendo come punto di riferimento il Taeg, cioè il parametro che sintetizza meglio la spesa totale da sostenere, perché include anche le voci accessorie. Il rialzo rispetto a settembre è modesto, ma quello che preoccupa è un altro aspetto: nel nostro Paese, tra quanti hanno scelto il mutuo a tasso variabile, si contano quasiche non sono riuscite a rimborsare almeno una rata. E a breve potrebbe andare anche peggio: se i tassi resteranno ancora pesanti come piombo, quasi la metà potrebbe avere segni problemi e di certo oltre ...