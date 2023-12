Alex Batty è stato ritrovato vivo in Francia dopo sei anni Il 17enne inglese era scomparso in Spagna nel 2017

Bambino scomparso a 11 anni in Spagna e ritrovato vivo 6 anni dopo in Francia: storia di Alex

In seguito alla sua scomparsa, la polizia si convinse chee i due adulti fossero fuggiti verso Melilla in Marocco, passando per il porto di Malaga, in Spagna. La signorae suo padre ...

Alex Battu sparito durante una vacanza in Spagna con la famiglia, ritrovato (vivo) dopo 6 anni in Francia: è f ilmessaggero.it

Bambino inglese scomparso in Spagna: trovato vivo in Francia TGCOM

Sparito durante una vacanza in Spagna con la famiglia, ritrovato (vivo) dopo 6 anni in Spagna: la storia di Alex Patty

Un ragazzino di Manchester scomparso sei anni fa è stato ritrovato in Francia: sei anni dopo il suo rapimento durante una vacanza in Spagna, Alex Batty, 11 anni, è stato ritrovato mercoledì a Revel.

Bimbo scomparso in Spagna ritrovato vivo dopo 6 anni in Francia: la storia di Alex

Adolescente scomparso ritrovato vivo in Francia dopo 6 anni Un ragazzo di 17 anni, Alex, è stato ritrovato vivo in Francia dopo essere scomparso durante una vacanza con la famiglia quando aveva 11 ann ...