Al-Khelaifi si tiene stretto Zaire-Emery | 'E' parigino | vuole stare al Psg'

Psg nel caos: Mbappè cancellato dal sito e ora anche il giallo - Neymar

Non l'ha presa benissimo, per usare un eufemismo, Al -, numero uno del Paris Saint - ... In attesa di capire come andrà a finire la querelle con Mbappé, c'è anche un altro caso chebanco ...

El defensa elegido por Luis Enrique para olvidar a Sergio Ramos noquea a Al-Khelaïfï: devastador no

El proyecto del PSG, a pesar de la llegada de Luis Enrique al puesto de entrenador y de diez futbolistas que fortalecieron todas y cada una de las líneas del equipo el pasado verano, sigue sin ...

El PSG salva un match ball, pasa como segundo y será el coco de los españoles

El conjunto francés no pasa del empate en Dortmund, pero la victoria del Milan en Newcastle evita su eliminación en la fase de grupos ...