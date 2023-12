Agli ottavi di Champions con pochi soldi e nessun campione: ecco la favola Copenhagen

Un allenatore sconosciuto e "fatto in casa" A Copenaghen festeggiano ma ricordano con orgoglio che la Byens Hold , la "Squadra della Città" (altro soprannome della squadra, ndr),di ...

Perché il Milan è fuori dalla Champions e va in Europa League (anche se è a pari punti col Psg) Corriere della Sera

UFFICIALE - Champions, Napoli agli ottavi contro una testa di serie: la possibile avversaria Tutto Napoli

Tuttosport - Una vittoria amara: il Milan saluta Champions e Mondiale per Club

I rossoneri vincono ma non basta per qualificarsi agli ottavi di Champions League Non basta al Milan la rimonta esterna per 2-1 sul Newcastle per conquistare gli ottavi di Champions League: i ...

Chiellini: «Lazio agli ottavi Ci sono tre avversarie da evitare»

Ospite negli studi Sky, Giorgio Chiellini, ha parlato di Lazio e delle possibili avversarie dei biancocelesti agli ottavi di finale di Champions: «Ci sono tre squadre assolutamente da evitare. Sono ...