Agenzia Dire | Crisanti | “Interrogazione al governo per valutare la revoca dei contributi pubblici a chi licenzia i giornalisti”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un’parlamentare per chiedere aldiil ritiro deialle aziende cheno i. È l’iniziativa del senatore del Partito democratico Andrea, il tutto all’indomani della notizia delmento di 15da parte dell’di stampa. Le 24 ore successive all’annuncio del comitato di redazione (che ha comunicato anche due giorni di sciopero) sono state quelle della solidarietà bipartisan della politica, delle polemiche tra sindacato deied editore dellae, soprattutto, dell’iniziativa del microbiologo. Le parole di– ...

M5S Ars: 'Solidarietà ai giornalisti della 'Dire' per i licenziamenti annunciati dall'agenzia stampa'.

M5S Ars: 'Solidarietà ai giornalisti della '' per i licenziamenti annunciati dall'stampa'. Il M5S all'Ars esprime solidarietà ai giornalisti dell'stampain sciopero per i 15 licenziamenti annunciati dall'azienda editoriale. 'L'annuncio di tagli drastici come questo - dice il capogruppo Antonio De Luca " sono un pugno nello stomaco, ...

Licenziamenti all’agenzia Dire, Crisanti: “Interrogazione al governo per valutare la revoca dei… Il Fatto Quotidiano

Editoria, l'agenzia Dire licenzia 15 giornalisti. I redattori proclamano 2 giorni di sciopero Dire

Editoria, Valore (editore Dire): “Da FNSI nessuna soluzione”

ROMA – “Come Editore dell’agenzia Dire giudico davvero singolare e contraria all’interesse dei lavoratori la presa di posizione della Fnsi che, addirittura, “invita” il Governo a non dare all’agenzia ...

Sollima torna al cinema con ‘Adagio’: “Attorno a noi il mondo brucia, Roma non cambia mai”

ROMA – Dall’ultima Mostra del Cinema di Venezia alle sale con Vision Distribution: il 14 dicembre debutta l’atteso ‘Adagio’, il gangster movie di Stefano Sollima ambientato in una Roma in fiamme. Dopo ...