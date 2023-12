AEW | Un fan richiede a gran voce il debutto dei titoli di coppia femminili

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La scorsa notte è andata in scena una nuova puntata di Dynamite, il principale weekly show della All Elite Wrestling. Oltre ai classici fatti che hanno arricchito l’episodio, vi è uno scatto proveniente dal pubblico che ha tanto attirato la curiosità del web. A quanto pare un fan presente nel College Park Center di Arlington, Texas ha esposto un cartellone con una particolare quanto discutibile richiesta. “Dateci idi” per poi percepire la parola “voi codardi”, seppur coperta in parte da un altro fan posto dinanzi al cartello stesso. Should #AEW make this happen? #AEWDynamite pic.twitter.com/GDtsCofbIh— WrestlingINC.com (@WrestlingInc) December 14, 2023 Chissà se dopo questo siparietto Tony Khan abbia iniziato a pensarci seriamente su.

