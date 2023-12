AEW | Tony Khan sta valutando di rendere vacanti i ROH Tag Team Titles

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Oltre all’AEW World Championship, MJF detiene anche i ROH TagChampionships inseme ad Adam Cole. La conquista dei titoli risale lo scorso 27 agosto ad All In, quando sconfissero gli Aussie Open. Sfortunatamente, il grave infortunio di Adam Cole alla caviglia ha fatto in modo che i piani previsti per il duo si arenassero. MJF ha comunque difeso i titoli a WrestleDream, in un handicap match contro i The Righteous e a Full Gear, sconfiggendo i The Gunns con l’aiuto di Samoa Joe. La situazione potrebbe, però, cambiare molto presto. Strade alternative Durante la conferenza stampa relativa a ROH Final Battle, è stato chiesto aquali piani sarebbero in cantiere per il futuro dei titoli di coppia della ROH e se si stia pensando di renderliper poterli riportare nella federazione di ...

