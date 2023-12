AEW | The Devil miete una nuova vittima

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Durante la trasmissione speciale di AEW Dynamite “Winter is Coming”, Samoa Joe è salito sul ring per rivolgersi al pubblico. Il wrestler samoano si è sentito in qualche modo responsabile per l’attacco subito da MJF, colpito alle spalle e messo KO nel backstage di Dynamite appena sette giorni prima. L’ex campione mondiale televisivo ROH aveva offerto il suo aiuto al campione dei pesi massimi della AEW, promettendogli che lo avrebbe difeso a qualsiasi costo, a patto di un match per il titolo a “Words End“. “Quando sono arrivato nel backstage, ho notato una bottiglia rotta, una bottiglia di una certa marca che beve spesso un certo ‘cowboy’. Appena mi sono avvicinato, ho percepito l’odore della delusione e ho avuto un senso di déjà vu. Ma quando ho cercato ‘Hangman’, non l’ho trovato da nessuna parte”, ha dichiarato Samoa Joe, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Sentendosi chiamato ...

The Bunny ha lasciato la AEW, arriva la conferma The Shield Of Wrestling

AEW: The Bunny pronta al rientro Zona Wrestling

Major Hint On Who AEW’s “Devil” Could Be

The Devil continues to wreak havoc in the land of AEW. As fans buzz with speculation, a major hint has emerged on who it could be.

Major AEW star acknowledges that The Devil must help him dethrone MJF

MJF is gearing up for the bout of his life against Samoa Joe for the AEW World Championship at the Worlds End Pay-Per-View on December 30.