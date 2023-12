AEW | Ecco i risultati del prossimo episodio di Rampage | i Von Erichs protagonisti – SPOILER

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La AEW ha registrato la puntata diieri notte dopo Dynamite, come spesso accade. L’andrà in onda domani e vedrà, come annunciato, i Vondello show, grazie a PWInsider: The Von(Ross & Marshall Von Erich) battono Matt Menard, Angelo Parker & Jake Hager Don Callis Family (Powerhouse Hobbs & Kyle Fletcher) sconfiggono Hunter Grey & Paul Titan. Callis, dopo il match, ha nuovamente minacciato Kenny Omega Anna Jay sconfigge Red Velvet grazie ad un’intromissione a sorpresa di Matt Menard Action Andretti ed i Top Flight (Dante & Darius Martin) battono Penta El Zero Miedo, Komander & El Hijo del Vikingo