AEW | Andrade El Idolo vince e si piazza in testa alla classifica della Blue League del Continental Classic

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Questa notte a DynamiteElha sconfitto Brody King nel terzo matchdel Contiental. Il match era stato annunciato in extremis da Tony Khan su X dopo aver chiesto ed ottenuto 5 minuti in più di trasmissionerete televisiva TBS. Con questa vittoria il wrestler messicano vola al primo posto in solitaria, seguito proprio da Brody King e Bryan Danielson con sei punti.