AEW | A Collision ancora molto Continental Classic | Bryan Danielson prova ad accorciare in vetta alla Blue League

AEW: A Collision ancora molto Continental Classic, Bryan Danielson prova ad accorciare in vetta alla Blue L... Zona Wrestling

AEW Collision 09/12: buoni ascolti nonostante NXT Deadline The Shield Of Wrestling

AEW: Andrade El Idolo vince e si piazza in testa alla classifica della Blue League del Continental Classic

Questa notte a Dynamite Andrade El Idolo ha sconfitto Brody King nel terzo match della Blue League del Contiental Classic. Il match era stato annunciato in extremis da Tony Khan su X dopo aver chiesto ...

AEW's Christian Cage Says He's Currently In His Prime After His Career 'Was Taken Away'

Christian Cage signed with All Elite Wrestling in early 2021 after making his return to the ring only weeks earlier at the WWE Royal Rumble event.