Aeroporto di Catania | tenta di imbarcarsi con un tirapugni | denunciato 64enne

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 Il personale di Polizia di Frontiera, in servizio presso l’– Fontanarossa, ha deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di– per porto di armi o oggetti atti ad offendere – un passeggero in partenza per Venezia. L’uomo, sottoposto ai controlli di sicurezza sulla persona e sui bagagli, è stato trovato in possesso di una noccoliera (), che era stata precedentemente occultata all’interno del giubbotto. Alla luce di quanto accaduto, ilè stato accompagnato presso gli Uffici di Polizia per gli accertamenti di rito eall’Autorità Giudiziaria. Il, invece, è stato sottoposto a sequestro.