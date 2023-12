(Di giovedì 14 dicembre 2023) () - “is here. Let's do this” (“è qui. Facciamolo”). Con queste parole Mark Zuckerberg nel luglio scorso annunciava il lancio di, il nuovo canale social che proprio oggi diventa disponibile e accessibile per tutti gli utenti europei. Con lo scopo di arricchire la propria multicanalità, adattarsi a nuove piattaforme digitali e offrire l'informazione autorevole e tempestiva ai più innovativi strumenti di comunicazione,coglie la sfida e lancia il suo profilo ufficiale su, l'ultima app di Meta dedicata al microblogging: un servizio che permetterà ai propri utenti di pubblicare e condividere testo, immagini e video, rispondere, ripubblicare e mettere mi piace ai post altrui. L'accessibilità anche in Europa del nuovo format era stata ...

Threads di Instagram disponibile da oggi in Italia: come funziona

Come si scarica e come si usa L'accesso aè facilitato per gli utenti di Instagram : una volta scaricata l'app su App Store e Play Store si può accedere direttamente, mantenendo il proprio ...

Adnkronos è su Threads Adnkronos

Instagram, Threads da oggi in Italia: come funziona, come si usa Adnkronos

Threads di Instagram disponibile da oggi in Italia: come funziona

L'app, creata dalla stessa azienda che possiede colossi come Facebook, Instagram e WhatsApp, si presenta come una piattaforma per la condivisione di aggiornamenti testuali e la partecipazione a conver ...

Ascolti tv, ‘Io Canto Generation’ si aggiudica la prima serata

(Adnkronos) – 'Io Canto Generation' in onda su Canale 5 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 2.711.000 telespettatori e il 19,9% di share. Il film di Rai1, 'Bla bla baby', è sta ...