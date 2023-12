“Addio patente per chi lo fa” | cambia tutto | la notizia poco fa

Leggi su tvzap

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Codice della strada si sta adeguando e aggiornando. Un nuovo provvedimento è stato messo sul banco dei parlamentari per far approvare alla Camera una legge che tutela i diritti degli animali e dell’ambiente.dunque a chi commette questo atto di crudeltà. Vediamo di cosa si tratta. Leggi anche: Papa Francesco, lo straziante annuncio preoccupa i fedeli diil mondo Leggi anche: Camion travolge 16 auto in autostrada: è strage La proposta contenuta nel pacchetto di emendamenti “Mai più carrozzelle trainate da cavalli nel traffico della città, corridoi faunistici per proteggere gli animali selvatici (e nello stesso tempo anche gli automobilisti) nell’attraversamento stradale, sanzioni più pesanti, inclusa la sospensione della, per chi abbandona gli animali”. Questi sono i tre ...